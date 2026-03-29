Ceci Flores confirma que ADN de restos hallados no es concluyente: “He esperado 7 años”

La activista y madre buscadora Ceci Patricia Flores informó que, hasta el momento, no existen resultados concluyentes de ADN que permitan confirmar si los restos localizados en Sonora corresponden a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde 2019.

La noticia fue dada a conocer este domingo 29 de marzo a través de redes sociales, donde explicó que las condiciones en las que fueron hallados los restos han complicado el proceso científico de identificación.

A los medios de comunicación y a la sociedad en general:



Por medio del presente, informamos que, tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con la genetista y la Directora de Servicios Periciales, se nos ha brindado información… pic.twitter.com/LRFMOmsMcJ — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 29, 2026

Flores detalló que los fragmentos óseos encontrados presentan un alto grado de deterioro, lo que ha dificultado la obtención de un perfil genético confiable; no obstante, aseguró que mantiene la esperanza de que en los próximos días se logre un resultado que brinde certeza a su familia.

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¿Por qué no hay resultados de ADN en los restos humanos encontrados?

De acuerdo con la madre buscadora, especialistas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora le explicaron que el tiempo prolongado de exposición de los restos, así como factores ambientales, han afectado significativamente su estado. Esto ha derivado en que, hasta ahora, no se cuente con un perfil genético concluyente.

Ceci Flores, madre buscadora, encuentra crematorio clandestino activo en Sonora

El análisis de ADN en restos humanos requiere condiciones específicas para preservar material genético útil. Cuando los restos están expuestos durante largos periodos o presentan desgaste y descalcificación, como en este caso, los estudios pueden tardar más tiempo o incluso resultar inconclusos.

Tras sostener reuniones con autoridades estatales, incluida la titular de Servicios Periciales y personal especializado en genética, la familia fue informada de que los resultados podrían demorar algunos días más debido a la complejidad del proceso.

Trás años de recorridos, la madre buscadora Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Sonora Ceci Flores señaló que los restos de su hijo se localizaron en la carretera de Hermosillo, Sonora; fueron más de 7 años en recorridos de la madre buscadora. 24 marzo, 2026

“He esperado casi siete años por mi hijo”, Ceci Flores

En su mensaje, Ceci Flores expresó que, pese a la incertidumbre, está dispuesta a esperar el tiempo necesario. “He esperado casi siete años. Creo que unos pocos días más no deben desgastar mi vida”, señaló.

La activista también subrayó que los restos encontrados no representan la totalidad del cuerpo de su hijo, por lo que continuará con la búsqueda. “Merezco un hijo completo, no un hijo a medias”, afirmó, al reiterar su compromiso tanto con su caso como con el de miles de familias que enfrentan la desaparición de un ser querido en México.

Flores reconoció el trabajo de las autoridades de Sonora en el operativo realizado el pasado 24 de marzo de 2026, que derivó en el hallazgo de los restos en un predio. Asimismo, explicó que uno de los elementos que le da esperanza es haber identificado prendas que podrían pertenecer a su hijo.

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