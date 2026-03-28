Aseguran en Sinaloa más de 300 explosivos caseros del crimen organizado

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa dio a conocer que por medio de un operativo en conjunto con autoridades de los tres niveles, se lograron asegurar más de 300 explosivos caseros fabricados por el crimen organizado en el poblado de La Tuna dentro de Badiraguato.

A través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales y plataformas oficiales de las autoridades, se invitó a la ciudadanía presentar las denuncias correspondientes directamente al 911 o bien, al 089 para denuncias anónimas relacionadas con los cárteles mexicanos.

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Aseguran más de 300 explosivos en Badiraguato, Sinaloa

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades de Sinaloa, fue personal del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y autoridades estatales que se logró este importante decomiso.

El aseguramiento de los explosivos caseros en Sinaloa se logró tras realizar una inspección detallada en el poblado de La Tuna, municipio de Badiraguato. Fue en este lugar que personal castrense localizó un total de 347 artefactos detonantes caseros.

Se informó que tras asegurar estos explosivos, células especializadas en la desactivación de este tipo de artefactos se encargaron de destruirlos para evitar mayores riesgos a los habitantes de la comunidad antes mencionada.

En La Tuna, Badiraguato, el Grupo Interinstitucional aseguró más de 300 artefactos explosivos improvisados



Personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de… pic.twitter.com/Y8M563ujER — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) March 28, 2026

Inician investigaciones por explosivos encontrados en Sinaloa

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad del Estado informó que se procedió a dar vista a la Fiscalía General de la República, esto con la finalidad de que realicen las investigaciones correspondientes como lo marca la ley en nuestro país.

Es importante mencionar que no se brindó mayor información sobre la célula delictiva a la cual podrían pertenecer estos explosivos, sin embargo, es válido mencionar que ese territorio es controlado por miembros del Cártel de Sinaloa.

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