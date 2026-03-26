Detienen en Puebla a 2 importantes miembros de “La Barredora” de Hernán Bermúdez Requena

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que lograron la detención de Osiel “N” y Mauricio “N”, alias “El Caballero”, sujetos vinculados directamente con la organización criminal conocida como “La Barredora” y la cual habría sido fundada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco.

A través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales, la FGE de Puebla señaló que la detención de estos sujetos ocurrió en el municipio de San Matías Tlalancaleca, esto durante un operativo en conjunto de los tres poderes.

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Detienen a Osiel “N” y Mauricio “N” de La Barredora en Puebla

Según el informe oficial dado a conocer por la Fiscalía de Puebla, los dos sujetos vinculados con La Barredora fueron detenidos por estar relacionados con actividades de distribución de sustancias ilícitas en la zona de San Martín Texmelucan.

Los trabajos para la detención de Osiel y Mauricio “N”, se lograron gracias a la coordinación entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPGobPue, detuvo a Osiel N. y Mauricio N., alias “El Caballero”, presuntos integrantes de “La Barredora”, vinculados con delitos contra la salud.



Durante la diligencia, se… pic.twitter.com/DgifPoWxd7 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) March 26, 2026

¿De qué se les acusa a los miembros de La Barredora en Puebla?

Más allá de estar vinculados al delito de distribución de sustancias ilícitas en el estado de Puebla, se informó que estos presuntos integrantes de La Barredora también se dedicaban a otras actividades en la región.

Se lograron asegurar cartuchos útiles, envoltorios con sustancias de características similares a narcóticos, dinero en efectivo, así como un vehículo particular.

¿Qué ha pasado con el caso de Hernán Bermúdez Requena?

Vale la pena mencionar que a pesar de las pruebas que se han presentado hasta el momento en el caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto fundador de La Barredora en Tabasco, la Fiscalía del Estado pidió una prórroga de tres meses para presentar las pruebas complementarias, plazo que terminó el pasado 25 de marzo.

Es por ello que a partir de este 26 de marzo, la FGE cuenta con 15 días hábiles para formular la acusación contra el exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Adán Augusto López en Tabasco.

Avanza proceso contra Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

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