Llega cuerpo de “El Mencho” a la FEMDO en CDMX

Una caravana de camionetas de la Guardia Nacional (GN) custodió la ambulancia que llevaría los restos del también conocido como “El señor de los gallos”.

Fuerte operativo en FEMDO tras arribo del cuerpo de “El Mencho”
Un fuerte operativo de seguridad se encargó de la llegada de los restos del “Mencho” a la FEMDO sobre el Paseo de la Reforma.|Captura de pantalla
Seguridad

Escrito por: Majo Santillán González

La tarde de este domingo se registra un fuerte operativo en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde habrían sido trasladados lo restos de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una caravana de camionetas de la Guardia Nacional (GN) custodió la ambulancia que llevaría los restos del también conocido como "El señor de los gallos", tras ser abatido por fuerzas federales en un operativo en Tapalpa, Jalisco.

Peritos practicarán la necropsia de ley al cuerpo del líder criminal para oficializar su muerte.

El abatimiento del capo ha provocado una serie de protestas violentas y cierres de vías en múltiples regiones de México, en tanto las autoridades buscan estabilizar la situación.

