Llega cuerpo de “El Mencho” a la FEMDO en CDMX

La tarde de este domingo se registra un fuerte operativo en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde habrían sido trasladados lo restos de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una caravana de camionetas de la Guardia Nacional (GN) custodió la ambulancia que llevaría los restos del también conocido como "El señor de los gallos", tras ser abatido por fuerzas federales en un operativo en Tapalpa, Jalisco.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

#ÚLTIMAHORA 🚨 | Arriban a la FEMDO en #CDMX los cuerpos de "El Mencho" y dos integrantes del CJNG.

El traslado a las instalaciones de la FGR se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Autoridades federales confirmaron el ingreso de los restos. pic.twitter.com/eCFAaSI0LI — Antonio Aponte (Peluche 🐻) (@AntonioApontete) February 22, 2026

Peritos practicarán la necropsia de ley al cuerpo del líder criminal para oficializar su muerte.

El abatimiento del capo ha provocado una serie de protestas violentas y cierres de vías en múltiples regiones de México, en tanto las autoridades buscan estabilizar la situación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.