Caen “El Señor de la Capilla” y dos operadores más de “Los Mayos” en Culiacán, Sinaloa

El Gabinete de Seguridad Federal informó que el pasado 28 de abril arrestó a Adrián “N”, mejor conocido como El 7 o El Señor de la Capilla; Vicente “N”, alías Chente; y Gustavo “N”, todos operadores de Los Mayos, una de las facciones más conocidas del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a información oficial, en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa acciones relevantes del 28 de abril de 2026https://t.co/MVpRX0YXYW pic.twitter.com/847FAZZWrm — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 29, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Incautan pastillas de fentanilo y armas en Culiacán

Las autoridades informaron que tras el cateo en un inmueble de Culiacán, Sinaloa, donde detuvieron a las personas antes mencionadas, además se les aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, 300 pastillas de fentanilo, un kilo de metanfetamina y nueve vehículos.

De acuerdo al comunicado de la Guardia Nacional, la acción fue un “golpe estratégico” contra Los Mayos debido a que se dio el aseguramiento a un megalaboratorio de metanfetamina.

Se desconocen más detalles del operativo ya que las autoridades no profundizaron más, pero lo que sí se conoce es que la FGR quedó a cargo del caso y es la instancia que continuará con la investigación.

¿Quiénes son “Los Mayos” o “La Mayiza”?

Como se mencionó, este grupo criminal es una facción del Cártel de Sinaloa, el cual está asociado a la familia de Ismael El Mayo Zambada y que actualmente se encuentra en pugna con Los Chapitos, el grupo de liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

La disputa entre ambos grupos se profundizó tras la captura de El Mayo, quien actualmente se encuentra en juicio en Estados Unidos y misma que ha desatado una ola de violencia en Sinaloa que no ha frenado.

Con base en información del Departamento de Estado de EUA, el negocio principal de La Mayiza es el tráfico internacional de drogas, entre las que se incluyen marihuana, heroína, metanfetaminas y fentanilo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.