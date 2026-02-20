Detienen a 31 sujetos por robo de autopartes en 9 alcaldías de la CDMX; se aseguraron baterías y más

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que como parte de los operativos para combatir el robo de autopartes y vehículos dentro de la capital, se logró la detención de 31 sujetos vinculados con este importante delito en nueve alcaldías.

A través de un comunicado difundido vía redes sociales, las autoridades la capital del país dieron a conocer que los sujetos fueron detenidos en demarcaciones como la Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, Benito Juárez, Xochimilco y Coyoacán.

Detienen a 31 sujetos por robo de autopartes en la CDMX

De acuerdo con lo comentado por las autoridades capitalinas, las detenciones de estos sujetos se lograron tras las denuncias emitidas por la ciudadanía, así como por los monitoreos constantes del C2.

Se destacó que en la alcaldía Cuauhtémoc se detuvieron a 11 hombres en colonias como la de San Simón Tolnahuac, Paulino Navarro, Buenos Aires y centro, además de que en la Venustiano Carranza cayeron tres personas en las colonias Jardín Balbuena, Ignacio Zaragoza y Álvaro Obregón.

Es importante mencionar que uno de los 31 sujetos que fueron detenidos por la SSC CDMX ya cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario por el delito de robo, por lo cual se espera que en los próximos días se pueda tener más información sobre el caso.

Aseguran toneladas de artículos automotrices en varias alcaldías de la CDMX

Más allá de las detenciones de estos 31 presuntos delincuentes, la SSC informó que se lograron asegurar varias toneladas de autopartes vinculadas con el delito de robo en la Ciudad de México.

Entre los artículos asegurados se encuentran baterías, espejos, retrovisores, faros y calaveras, lunas de espejos, equipo de conversión a gas para vehículo, así como diversas herramientas mecánicas.

Vale la pena señalar que los 31 sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, el cual determinará la situación legal de cada uno de los individuos vinculados al delito de robo de autopartes en la CDMX.

CDMX lidera lista a nivel nacional en robo de autopartes

