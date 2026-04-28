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Red de extorsión de “El Jardinero” obligaba a transportistas a pagar cuotas por rutas
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EUA emite alerta de seguridad a sus connacionales tras arresto de “El Jardinero”

Tras la quema de vehículos en carreteras y situaciones de riesgo luego de la captura de “El Jardinero”, las autoridades de EUA emitieron una alerta de seguridad a sus connacionales.

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Por: Adriana Pacheco
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