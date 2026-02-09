Alerta por falsos barrenderos: la nueva trampa criminal para vaciar casas que preocupa en CDMX

Vecinos de la capital enfrentan una nueva trampa criminal que involucra falsos barrenderos, un método para vaciar casas que preocupa en CDMX y que expone riesgos cotidianos, pues los delincuentes aprovechan rutinas y confianza para acercarse sin levantar sospechas en zonas residenciales durante varias horas.

El caso reciente registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero generó alarma entre familias y autoridades, debido a la violencia del asalto y a la forma en que los agresores lograron engañar a la víctima con disfraces y actitudes creíbles que causan temor en vecinos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así opera esta forma de engaño en CDMX

Personas disfrazadas con uniformes similares a los de trabajadores de limpieza se colocan en banquetas y calles para observar la dinámica vecinal. Permanecen por largos periodos mientras aparentan realizar labores cotidianas sin despertar sospechas entre residentes cercanos.

Durante ese tiempo, identifican horarios de entrada y salida, rutinas familiares y viviendas con menor movimiento. El objetivo consiste en elegir el momento más conveniente para acercarse a posibles víctimas con cualquier pretexto y generar confianza inmediata.

Cuando alguien llega o abre su domicilio, los delincuentes aprovechan el contacto para iniciar el ataque con rapidez. El engaño facilita el acceso directo a la vivienda, lo que permite cometer robos con violencia en cuestión de minutos.

Disfrazados de barrenderos, robaron una casa en San Juan de Aragón.

Y Clarita nos pide que no saquemos nota roja. 🤣@ClaraBrugadaM @SSC_CDMX #Inseguridad #CDMX pic.twitter.com/Ka7KEjwZMR — ReporterosOriente (@reporterosote) February 4, 2026

Riesgos y señales que alertan a vecinos en CDMX

La presencia constante de supuestos trabajadores en una misma zona sin labores claras genera inquietud entre algunos residentes. Este tipo de vigilancia previa permite a grupos delictivos analizar cada detalle antes de seleccionar objetivos dentro de colonias habitacionales.

Especialistas advierten que el uso de uniformes y actitudes confiables facilita el acercamiento a las víctimas. La estrategia se basa en aparentar actividades normales para evitar preguntas y aprovechar el momento en que una persona entra a su casa.

Ante este panorama, familias piden mayor atención comunitaria y comunicación entre vecinos para detectar situaciones inusuales. La prevención y la alerta temprana resultan claves para reducir riesgos y evitar que este tipo de engaños se repita.