Detienen a Luis Antonio “N”, involucrado en el incendio de una tienda en Valle de Chalco que lesionó a un menor

Autoridades del Estado de México informaron la detención de Luis Antonio “N”, alias “El Negro”, presuntamente relacionado con el incendio provocado en una tienda de conveniencia en el municipio de Valle de Chalco, donde un menor de edad resultó gravemente lesionado.

El ataque ocurrió el pasado 22 de febrero en una sucursal de la cadena 3B ubicada en la colonia San Miguel Xico. De acuerdo con las investigaciones, al menos cuatro sujetos lanzaron artefactos incendiarios al interior del establecimiento mientras había clientes, lo que provocó que un niño de dos años, su padre y otra persona resultaran con quemaduras.

Luis Antonio “N” es el tercer detenido por este ataque

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que Luis Antonio “N” fue detenido por su probable participación en estos hechos y presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Con esta captura ya suman tres personas detenidas por el caso. Entre los implicados se encuentran un menor de edad internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, Édgar “N”, alias “El Peluso”, quien fue arrestado previamente por conducir una de las vehiculos usadas durante el ataque.

Las indagatorias señalan que al menos cuatro sujetos participaron en el incendio, quienes habrían llegado al lugar a bordo de dos vehiculos antes de arrojar los artefactos incendiarios y huir.

El menor fue hospitalizado tras sufrir quemaduras

Tras el ataque, el menor identificado como Henry sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y fue trasladado a un hospital de alta especialidad para recibir atención médica. Su padre, de 49 años, también resultó lesionado durante el incendio.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, lesiones agravadas y daños, mientras continúan las indagatorias para identificar al resto de los presuntos responsables.