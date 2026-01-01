Con las 3 B; mercados y tiendas con ofertas en juguetes para los Reyes Magos en CDMX

Con el inicio de este Año Nuevo 2026 oficialmente inició la cuenta regresiva para la llegada de los Reyes Magos a nuestro país, por lo cual varias tiendas de autoservicio, mercados populares y demás zonas de la Ciudad de México (CDMX), lanzaron sus ofertas especiales en juguetes para niñas y niños de todas las edades.

Es por ello que a continuación en adn Noticias, te daremos a conocer algunas de los mejores ofertas en juguetes en este inicio del 2026, así como los mercados populares con los mejores precios en esta temporada de Reyes Magos.

🧸🎨 Juguetes sin pilas, pero con imaginación infinita. Yepeto y Laura crean piezas artesanales que resisten al olvido y al plástico. Cada juguete es único, hecho a mano y pensado para jugar, romper y volver a crear



Una nota de @ohernandezb pic.twitter.com/tnFq36RNtG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 27, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ofertas en juguetes para los Reyes Magos

Una de las tiendas de autoservicio que ya colocaron sus ofertas y promociones en sus departamentos dedicados para niñas y niños, es Walmart, la cual puso artículos Fisher-Price de Mattel a tan solo 949 pesos, así como sets completos por mil 499 pesos.

Por su parte, en Soriana se colocaron descuentos en muñecos y juegos de mesa, esto dentro de los siguientes artículos:

UNO QUATTRO de 555 a 444 pesos

Twister de 589 a 412 pesos

Muñecas de diferentes marcas: van de los 102 a los 311 pesos

Mercados populares para comprar juguetes baratos en CDMX

Más allá de estas tiendas de autoservicio, en los diferentes mercados populares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México también se colocaron ofertas y descuentos especiales en juguetes para los Reyes Magos.

Algunos de los mercados en donde se pueden encontrar las mejores ofertas en calidad-costo en juguetes son los siguientes:

Mercado de la Merced

Mercado Jamaica

Inmediaciones del Mercado Sonora

Callejón de Girón (Centro Histórico)

Tianguis de Balderas

Tianguis de Velódromo

Mercado de San Ciprián

¿Cuándo llegan los Reyes Magos a México?

Vale la pena mencionar que como cada año, los Reyes Magos llegarán a México este próximo 6 de enero. Es por ello que las cartas de deseos de los pequeños, deberán realizarse como máximo el próximo lunes 5 de este primer mes del 2026.

Juguetes de madera: ingenio y tradición

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.