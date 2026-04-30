Niños huérfanos, las otras víctimas de la violencia

Suman más de 53 mil menores de edad huérfanos por culpa de la ola de violencia que azota México.

Por: Adriana Pacheco

La ola de violencia en México no solo ha deja muertos y heridos, sino también niños y niñas huérfanos, lo que refleja una crisis social y humana a la que muy pocas personas prestan atención.

Según investigaciones académicas, más de 53 mil menores perdieron a sus padres por la violencia entre 2015 y 2024, es decir, más de 5 mil huérfanos cada año por esta problemática.

Los estados con mayor número de menores huérfanos por la violencia son Estado de México (Edomex), Jalisco y Guanajuato.

