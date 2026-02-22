Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, habría sido abatido

Medios locales reportan que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior derivó en una jornada violenta y con bloqueos en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas se registraron tras operativos federales contra grupos delictivos, lo que desató la quema de vehículos y cierres carreteros en puntos estratégicos.

En Jalisco, los incidentes comenzaron tras un operativo en Tapalpa, con enfrentamientos y bloqueos en el Área Metropolitana de Guadalajara y carreteras hacia Chapala, Zacoalco y Ciudad Guzmán.

¿Quién fue 'El Mencho'?

Oseguera Cervantes fue identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Originario de Michoacán, inició su trayectoria delictiva en la década de los noventa y, tras la fragmentación del Cártel del Milenio, consolidó al CJNG como un grupo con fuerte presencia en varias entidades de México y operaciones internacionales.

Delitos y recompensa por 'El Mencho'

Bajo su liderazgo, el CJNG fue señalado por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y ataques contra fuerzas de seguridad. El gobierno de Estados Unidos lo incluyó en su lista de los más buscados y ofreció una recompensa millonaria por información que conduciera a su captura.

En México, fue considerado un objetivo prioritario de las autoridades federales.

Información en desarrollo...