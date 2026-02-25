Asesinan a Bernardo Soriano, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California; había denunciado irregularidades

La tarde del 25 de febrero se reportó que Bernardo Soriano Castro, exfuncionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue atacado a balazos en Baja California Sur.

El exfuncionario fue separado de su cargo hace dos semanas bajo el argumento de pérdida de confianza; a pesar de que el gobernador de la entidad, Víctor Cosío, había asegurado que su salida no fue por un problema interno. Te contamos los detalles del caso.

¿Quién era Bernardo Soriano y qué irregularidades había denunciado?

Bernardo Soriano, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto, era conocido por su trayectoria dentro de la Procuración de Justicia en el estado. En meses recientes había denunciado presuntas irregularidades internas relacionadas con procesos y decisiones dentro de la Fiscalía estatal, lo que aumentó la relevancia pública de su caso.

A través de sus redes sociales el gobernador de la entidad envió sus condolencias a la familia del ex funcionario.

“Desafortunadamente,el doctor Soriano pierde la vida hoy en manos de una cobardía del crimen, de quienes hayan sido estos criminales, todavía se está investigando, lo lamento mucho”, señaló.

Autoridades locales informaron que ya se iniciaron investigaciones para esclarecer el crimen. El gobierno estatal señaló en un breve posicionamiento que “no habrá impunidad” y que se buscará identificar a los responsables lo antes posible. Este tipo de declaraciones forman parte de los protocolos cuando ocurre un ataque contra exfuncionarios o servidores públicos vinculados con investigaciones sensibles.

Investigación por asesinato de Bernardo Soriano y exigencia de justicia

La investigación por el asesinato de Bernardo Soriano ocurre en un momento en que la seguridad y la transparencia en instituciones públicas son temas de alto interés social. Analistas señalan que casos como este suelen atraer atención nacional porque involucran antecedentes de denuncias y posibles conflictos institucionales.

Recientemente, el 19 de febrero, el ex funcionario del gobierno de Baja California Sur había denunciado opresión, censura y malos funcionarios.

“No a la opresión, no a la censura y no a los malos funcionarios negligentes, es el peor procurador, Antonio López Rodríguez, en la historia, es insostenible, sus decisiones ya están afectando directamente a los ciudadanos y está costando vidas”, escribió Soriano en sus redes sociales.

