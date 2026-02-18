Camuflada entre ramas y con sellos; decomisaron avioneta con media tonelada de cocaína en Oaxaca

En un nuevo golpe al narcotráfico por vía aérea, autoridades federales aseguraron más de media tonelada de cocaína que era transportada en una avioneta clandestina detectada en el estado de Oaxaca.

El decomiso fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que el cargamento equivale a millones de dosis que no llegarán a las calles.

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, @Defensamx1 a través de la Fuerza Aérea y @GN_MEXICO_ detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

En el lugar se aseguraron 534 paquetes… pic.twitter.com/J8oHeOfiMa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 18, 2026

Aseguran más de media tonelada de cocaína en Oaxaca

De acuerdo con la información oficial, la detección fue resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Guardia Nacional.

Sistemas de monitoreo aéreo identificaron una aeronave de ala alta que presuntamente volaba fuera de las rutas autorizadas sobre territorio oaxaqueño. Tras detectar la irregularidad, se activó un operativo conjunto de vigilancia aérea y despliegue terrestre para interceptar la avioneta.

Al llegar al punto de aterrizaje, elementos federales localizaron la aeronave, de color blanco con franjas rojas, oculta con redes de camuflaje y cubierta con vegetación, aparentemente para dificultar su localización desde el aire.

García Harfuch se reunió con Grecia Quiroz

En el sitio fueron asegurados 534 paquetes de cocaína, envueltos en plástico y cinta adhesiva. Algunos de los envoltorios tenían la leyenda “BOSS”, una marca que suele utilizarse para identificar cargamentos dentro de las estructuras delictivas. El peso total superó la media tonelada.

Vigilancia aérea y estrategia contra vuelos ilícitos

El titular de la SSPC subrayó que este decomiso representa un impacto directo en las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir la distribución de millones de dosis.

Además, forma parte de la estrategia nacional para frenar el tráfico de drogas mediante vuelos clandestinos, una modalidad empleada por grupos delictivos para trasladar cargamentos desde zonas remotas hacia rutas de distribución.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha precisado el origen o destino final de la droga. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la red logística detrás del traslado y posibles vínculos con células del crimen organizado.

El aseguramiento en Oaxaca se suma a otros operativos enfocados en reforzar la seguridad en regiones consideradas estratégicas para el trasiego de estupefacientes.

