Detienen a extorsionadores de comerciantes en Sinaloa, García Harfuch destaca operativo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos, en Sinaloa.

De acuerdo con García Harfuch, esta banda criminal amenazaba los comerciantes y la obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas. En el operativo que se implementó para su detención se aseguró dinero en efectivo producto de la extorsión, dosis de narcótico y equipos telefónicos.

¿Cómo fue el operativo?

Tras labores de investigación de gabinete y campo, los efectivos obtuvieron información de una célula delictiva a la extorsión a comerciantes en el Mercado La Yarda en Mazatlán.

Durante los trabajos de inteligencia se identificó que la célula criminal forzaba a sus víctimas a dar cuotas periódicas a cambio de protección. En el operativo se desplegó un operativo y fueron detenidos dos hombres en flagrancia al momento de recibir un cobro y se les aseguró 100 mil pesos, drogas y celulares.

¿Qué pasará con los detenidos?

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

