Mineros secuestrados y asesinados fueron confundidos con integrantes de “Los Mayos”, revela García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los mineros que fueron secuestrados y asesinados en Sinaloa habrían sido confundidos por "Los Chapitos" con un grupo rival, en este caso "Los Mayos".

El jefe de Seguridad señaló que las primeras investigaciones respecto al caso de los mineros secuestrados, cuyos algunos cuerpos ya fueron identificados tras el hallazgo de una fosa clandestina, fueron confundidos por "Los Chapitos", grupo criminal que se debate el territorio con "Los Mayos".

Identifican a cinco de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa; presuntamente habrían sido extorsionados

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué arrojaron las primeras investigaciones?

Omar García Harfuch mencionó que tras las primeras cuatro detenciones por parte del Ejército Mexicano ante el secuestro de los mineros se supo que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico.

"Lo que mencionan es que fueron confundidos, según las primeras declaraciones de los detenidos, con integrantes de un grupo antagónico", dijo.

🚨#AlertaADN #OGH | Omar García Harfuch (@OHarfuch), titular de la @SSPCMexico informa que el posible móvil del asesinato de los 10 mineros en Sinaloa apunta a que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico pic.twitter.com/dZ44ubW2LL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 10, 2026

¿Mineros fueron asesinados por "Los Chapitos"?

Al ser cuestionado sobre a qué cártel pertenecen los detenidos, García Harfuch dijo que "Los Chapitos", célula que ha tenido una constante lucha contra "Los Mayos" por el control de la región.

¿Empresas mineras de Sinaloa habían denunciado extorsiones?

Según Omar García Harfuch, antes de que registrara el homicidio de los mineros no se tenía alguna denuncia por extorsión por parte de las empresas mineras en la zona.

Sin embargo, sí se han recibido denuncias de extorsión por parte de mineros y otras empresas en general, en diversas partes del país. Asimismo, el secretario confirmó que son 10 mineros secuestrados, de los cuales ya fueron identificados cinco cuerpos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.