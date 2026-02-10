Otro secuestro en Sinaloa; reportan desaparición de cuatro hombres y un menor de edad en la carretera Los Mochis–Ahome

Un nuevo caso de secuestro múltiple mantiene en alerta a Sinaloa . Seis personas que viajaban de Mazatlán hacia el municipio de Ahome fueron privadas de la libertad por un supuesto grupo armado mientras circulaban por la carretera Los Mochis–Ahome.

Hasta el momento, cinco hombres continúan desaparecidos —entre ellos un menor de edad—, mientras que una mujer fue liberada horas después, presuntamente tras haber sido torturada.

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo se desplazaba en un vehículo particular cuando fue interceptado por sujetos armados. Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 7 de febrero de 2026, alrededor de las 09:00 horas, según los registros de las últimas señales que tuvieron las víctimas con sus familiares.

Otro secuestro masivo en Sinaloa. Un grupo armado secuestró a 6 personas que salieron de Mazatlán rumbo a Ahome. Liberaron torturada a una mujer, madre de uno de los levantados. Entre las víctimas hay un padre y su hijo de 19 años de Mazatlán y dos hermanos de 29 y 17 años . pic.twitter.com/wjgIqiik84 — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) February 10, 2026

¿Quiénes son los desaparecidos tras secuestro en carretera Los Mochis–Ahome?

Las personas que continúan sin ser localizadas fueron identificadas como Juan Antonio Soto Espain, de 29 años; su hermano José Ángel Soto Espain, de 17 años; Heriberto López Díaz, de 30 años; así como Luis Ramón Flores, de 38 años, y su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años, estos últimos originarios de Mazatlán.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa emitió fichas oficiales para cada uno de los desaparecidos, en las que se detallan señas particulares, vestimenta y tatuajes con el objetivo de facilitar su identificación.

En el caso de José Ángel Soto Espain, se trata de un menor de edad, lo que ha generado mayor preocupación entre familiares y colectivos de búsqueda.

Mujer liberada tras secuestro masivo en Sinaloa

En el mismo hecho viajaba una mujer identificada como Yuri, pareja de Luis Ramón Flores. De manera extraoficial, se informó que fue liberada horas después del secuestro y que presentaba signos de tortura; sin embargo, hasta ahora esta información no ha sido confirmada por las autoridades estatales, quienes mantienen la investigación bajo reserva.

Familiares de las víctimas señalaron que la mujer es madre de uno de los jóvenes privados de la libertad, lo que ha intensificado la exigencia de resultados por parte de la sociedad civil y de colectivos de personas desaparecidas en el norte del estado.

Investigación y llamado de autoridades en Sinaloa

Las denuncias formales fueron presentadas el domingo 8 de febrero a través del número de emergencias 911. Pese a ello, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el paradero de los cinco hombres desaparecidos.

La Comisión Estatal de Búsqueda pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlos. Los datos pueden proporcionarse de forma confidencial al teléfono o WhatsApp 668 219 4525, al correo cebpd@sinaloa.gob.mx o mediante la página de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa.

Aumento de secuestros en Sinaloa: Caso de minero y turistas del Edomex

Este caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por las desapariciones en Sinaloa. Apenas en días recientes se reportó la desaparición de un grupo de turistas originarios del Estado de México (Edomex), vistos por última vez cuando viajaban por la región, así como el caso de trabajadores mineros secuestrados en su área de trabajo, hasta el momento se han encontrado e identificado cinco de los 10 cuerpos.

Aunque las autoridades han señalado que las investigaciones siguen abiertas, familiares y colectivos han advertido un patrón de riesgo para quienes transitan por estas zonas, por lo que reiteran el llamado a reforzar la seguridad y acelerar las labores de búsqueda.

