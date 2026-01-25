Desmantelan dos narcolaboratorios en Sinaloa; destruyen plantío de marihuana

Durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aseguraron dos narcolaboratorios y decomisaron sustancias químicas.

Decomisan narcolaboratorios en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre el aseguramiento de dos áreas de concentración de materiales químicos.

De acuerdo con la información, el decomiso se logró tras realizar reconocimientos terrestres en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”. Según la información de las autoridades en el lugar se aseguraron:



550 litros de acetona

200 litros de thinner

700 litros de alcohol etílico

50 litros de metileno

13 bidones

5 tambos

1 tina

Destruyen plantío de marihuana

Además, se llevaron a cabo operativos en el poblado de Los Brasiles en Culiacán y se localizó y destruyó un plantío de marihuana de 150x 10 x 0.25 metros y se aseguraron:

4 bolsas de plástico con 6 kilos con hierba verde seca con las características propias de la marihuana cada una

1 bidón con capacidad de 20 litros, que contenía semilla aparentemente de marihuana, con un peso aproximado de 12 kilogramos

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y fue destruido mediante los protocolos correspondientes. Además, se realizarán las investigaciones pertinentes.

