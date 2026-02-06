Activan operativo por la desaparición de cuatro turistas en Mazatlán; dos ya fueron rescatadas
La policía federal y estatal activó un operativo para la búsqueda de cuatro turistas que desaparecieron en Mazatlán.
Debido a la desaparición de turistas en Mazatlán , la Secretaría de Seguridad Pública informó que se activó un operativo para localizar a las personas y afortunadamente dos ya fueron rescatadas.
Rescatan a 2 turistas desaparecidos
Según la información el pasado 3 de febrero se reportó la desaparición de seis turistas, pero tras realizar un operativo, se logró localizar con vida a una mujer y una niña en el poblado El Habal.
Se reportó que los turistas rentaron dos vehículos tipo razer en la Zona Dorada y más tarde las unidades fueron halladas en Cerritos. Monserrat de 28 años y Dana de 9 años fueron valoradas y rindieron su declaración ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informa que, durante la noche de ayer, martes 3 de febrero, se recibió un reporte al 911 sobre la privación ilegal de la libertad de cuatro masculinos, una femenina y una niña en el municipio de Mazatlán.
¿Quiénes son los 4 turistas que continúan desaparecidos?
Según la información, tres de los turistas desaparecidos son hermanos: Javier, Gregorio y Omar, Óscar es un familiar cercano.
Óscar García Hernández, de 30 años de edad, es de complexión delgada, tez morena y rostro alargado, Óscar mide aproximadamente 1.76 metros.
Javier Ramírez Sabino, de 25 años, es de complexión robusta, tez blanca y cara redonda, con una estatura aproximada de 1.70 metros.
Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años, es el menor de los hermanos desaparecidos. De complexión robusta y tez morena, mide alrededor de 1.70 metros.
Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años, es el mayor de los hermanos Ramírez Sabino.
Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más información del caso y es importante destacar que el hecho ocurre días previos al Carnaval.
