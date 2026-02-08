Identifican restos de José Ángel, uno de los 10 mineros desaparecido en Sinaloa; hallaron los restos en una fosa clandestina

Uno de los cuerpos localizados en fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Concordia, en Sinaloa, pertenece a José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 mineros que fueron secuestrados y desaparecidos, el pasado 28 de enero.

De acuerdo con las autoridades, la familia del minero originario de Zacatecas ya fue notificada del hallazgo. Te contamos los detalles del caso.

Encuentran los restos de José Ángel Hernández en fosa clandestina

Autoridades federales informaron que lograron identificar los restos del ingeniero José Ángel Hernández Vélez, entre los cuerpos que fueron hallados en fosas clandestinas en Sinaloa, el pasado 6 de febrero, cerca de un rancho de la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia.

El ingeniero era originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador,en el estado de Zacatecas. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), fue la instancia encargada de informar a la familia del occiso y dar seguimiento al proceso de identificación y entrega del cuerpo.

¿Qué se sabe acerca de los mineros desaparecidos en Sinaloa?

El pasado 28 de enero, 10 mineros que trabajaban en un proyecto de la empresa Vizsla Silver, en Sinaloa, fueron secuestrados y desaparecidos. La compañía denunció el secuestro y, desde entonces, el caso fue investigado por la Fiscalía General del Estado.

De inmediato se llevaron a cabo cateos y trabajos de campo en el municipio Concordia que ayudaron a dar con las fosas clandestinas en donde se logró identificar los restos de uno de los mineros desaparecidos .

Tras el hallazgo de los restos del minero, también se logró la detención de cuatro sospechosos que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Las autoridades continúan con las investigaciones para hallar al resto de los mineros y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

