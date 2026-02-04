Detienen a cuatro personas armadas durante búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa

En el marco del operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la detención de cuatro personas en dos acciones distintas, así como el aseguramiento de armas de alto poder, municiones y equipo táctico en diferentes comunidades del municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los aseguramientos fueron realizados por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado.

Refuerzan búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa

Detención de una pareja armada en La Concepción

Durante recorridos de búsqueda y vigilancia en las inmediaciones del poblado La Concepción, elementos estatales detectaron a dos civiles —un hombre y una mujer— que intentaron darse a la fuga al notar la presencia de la autoridad.

Tras ser interceptados, se les aseguró:



Un fusil SCAR Multi-Caliber , calibre 7.62x51 mm

, calibre 7.62x51 mm Una pistola Glock 22 , calibre .40

, calibre .40 Tres cargadores

Más de 50 cartuchos útiles de distintos calibres

Aseguramiento de armas largas en El Verde

En una segunda intervención, realizada en el poblado El Verde, también en el municipio de Concordia, elementos del GOES detuvieron a otros dos civiles, a quienes se les aseguró:



Dos armas largas tipo AK-47 , calibre 7.62x39 mm

, calibre 7.62x39 mm Ocho cargadores

240 cartuchos calibre 7.62x39 mm

7.62x39 mm Dos chalecos tácticos

Operativo tras desaparición de mineros

Las detenciones forman parte del despliegue de seguridad implementado en Concordia y zonas serranas, cuyo objetivo es localizar a los trabajadores mineros desaparecidos, restablecer el orden y reducir la presencia de grupos armados en la región.

¿Qué pasó con los minero en Concordia?

De acuerdo con la información oficial, los mineros desaparecidos en Concordia fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en al menos dos hechos casi simultáneos.

El primero ocurrió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, ubicado en el fraccionamiento La Clementina, donde un grupo armado irrumpió en las áreas de descanso y obligó a varios trabajadores a subir a vehículos cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.

El segundo evento se registró en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a las afueras del municipio, donde otros empleados fueron interceptados mientras esperaban traslado.

Entre las víctimas hay ingenieros, geólogos, personal de seguridad, relaciones comunitarias y medio ambiente; inicialmente se reportó la desaparición de 10 trabajadores, familiares han señalado que el número de personas no localizadas podría ascender hasta 14, por lo que las autoridades mantienen abiertos los operativos de búsqueda e investigación.

