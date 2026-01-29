Denuncian secuestro de trabajadores de minera canadiense en Sinaloa

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) denunció que trabajadores de un proyecto propiedad de una minera canadiense fueron secuestrados en Sinaloa.

Denuncian secuestro de trabajadores de minera canadiense

Fue mediante una publicación en X, que la AIMMGM denunció y expresó su preocupación por la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de la industria minera el pasado 23 de enero.

Según la información, el hecho ocurrió en el municipio de Concordia, Sinaloa y los 10 trabajadores que fueron secuestrados pertenecen a la minera canadiense Vizsla Silver.

Además, hicieron un llamado al gobierno del estado de Sinaloa para que intervenga en el caso y se realicen las investigaciones necesarias para que los trabajadores puedan regresar con bien.

Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su… pic.twitter.com/gnJTx3ebp0 — AIMMGM Nacional (@AIMMGM_Nacional) January 28, 2026

Inseguridad en Sinaloa

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) publicada en enero de 2026, el 63.8% de la población mexicana de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad. A nivel nacional, los lugares con mayor percepción de inseguridad son Uruapan, Michoacán con 88.7% y Culiacán, Sinaloa con 88.1%.

Sinaloa tiene los porcentajes más altos en asesinatos y secuestros debido a la presencia del Cártel de Sinaloa que deja más de mil 700 personas asesinadas y casi 2 mil desaparecidos. Un dato curioso es que Sinaloa vive realidades contrastantes pues Culiacán y Sinaloa se enfrentan a una creciente percepción de inseguridad, pero Los Mochis destaca como la ciudad más segura del estado y como una de las cinco mejor evaluadas en el país.

