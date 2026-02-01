Fiscalía de Jalisco confirma reclutamiento forzado de jóvenes a través de TikTok; así engañaron a tres adolescentes

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el reclutamiento forzado de tres adolescentes mediante redes sociales, principalmente TikTok, una práctica que autoridades y colectivos de búsqueda advierten como una tendencia creciente en la desaparición de menores en México.

Los jóvenes fueron engañados con falsas ofertas de trabajo y promesas de dinero fácil, lo que derivó en su traslado a un presunto centro de adiestramiento criminal en Sinaloa .

De acuerdo con la investigación, uno de los adolescentes respondió a anuncios publicados en TikTok que ofrecían beneficios económicos y acceso a vehículos, mientras que los otros dos fueron contactados directamente por una persona conocida, una modalidad que facilita la confianza y reduce las alertas iniciales.

🔎 Localizan y reintegran a tres adolescentes con sus familias 🔎



🛡️ La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas logró la localización y reintegración familiar de tres adolescentes originarios de Jalisco que contaban con reporte de desaparición. (1-3) pic.twitter.com/xhdcz8jusE — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) January 27, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Reclutamiento de menores en TikTok: así operan los grupos criminales

Las autoridades detallaron que los jóvenes abandonaron sus hogares en fechas distintas, entre octubre de 2025 y enero de 2026. Primero fueron llevados a Zacatecas y posteriormente trasladados a Sinaloa, donde permanecieron varios meses privados de la libertad y sometidos a entrenamiento delictivo.

La fiscal especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, informó que se solicitó la inhabilitación del perfil desde el cual se difundieron los anuncios de reclutamiento, con el objetivo de evitar que más adolescentes sean expuestos a este tipo de contenidos.

Por su parte, el fiscal estatal Salvador González de los Santos explicó que estas ofertas suelen resultar atractivas para jóvenes que buscan empleo o independencia económica, ya que prometen ingresos rápidos y bienes materiales sin mayores requisitos.

El deporte previene que niños, niñas y adolescentes sean reclutados por el crimen organizado

Escape y rescate de adolescentes desaparecidos en Sinaloa

Tras meses en cautiverio, los tres adolescentes lograron escapar aprovechando un descuido de quienes los vigilaban. Caminando y pidiendo ayuda, llegaron a una comunidad de Sinaloa donde solicitaron apoyo a las autoridades locales.

Luego de confirmar su identidad y que contaban con carpetas de investigación activas en Jalisco , personal de la Vicefiscalía se trasladó a Sinaloa para garantizar su retorno seguro.

Los jóvenes fueron finalmente reunidos con sus familias y reciben acompañamiento psicológico y protección institucional.

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos; activan búsqueda en Jalisco Los desaparecidos tienen entre 14 y 15 años; las autoridades activaron un operativo urgente para localizarlos tras perderse su rastro el 4 de enero. 06 enero, 2026

Riesgos en redes sociales y recomendaciones para padres de familia

Este caso se suma a otros reportes similares. Tan solo en 2025, más de 70 personas con ficha de búsqueda fueron localizadas en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque tras aceptar falsas ofertas laborales.

Autoridades recomiendan a padres y tutores supervisar el uso de redes sociales y alertar a los adolescentes sobre señales de riesgo, como anuncios demasiado atractivos, presión para aceptar de inmediato, información vaga o propuestas hechas por perfiles desconocidos.

TikTok cuenta con más de 64 millones de usuarios en México, lo que la convierte en una plataforma de alto impacto, pero también en un espacio vulnerable para la captación de menores si no existe vigilancia y prevención desde el entorno familiar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.