Asesinaron a Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, tras ser secuestrado en Jalisco

El homicidio del empresario tequilero José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona, provocó consternación en Jalisco y en el sector de los destilados, luego de que fuera localizado sin vida tras haber sido privado de la libertad cuando viajaba con su familia rumbo a la costa del estado.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que el cuerpo del empresario presentaba signos de violencia física y heridas por arma de fuego, por lo que se abrió una carpeta de investigación por homicidio, la cual continúa en curso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Privación de la libertad en carretera

De acuerdo con información oficial, el pasado 27 de diciembre, Adrián Corona viajaba por carretera con su pareja e hijos con destino a Puerto Vallarta , cuando el vehículo fue interceptado por hombres armados en el punto conocido como Crucero Volcanes.

Los agresores despojaron a la familia de sus pertenencias y posteriormente se llevaron al empresario por la fuerza, dejando a sus acompañantes en el lugar sin que resultaran lesionados. Tras el reporte del ataque, autoridades estatales desplegaron operativos de búsqueda en la región.

Localización sin vida

A pesar de las acciones emprendidas y de que no se registró ninguna exigencia de rescate, el 29 de diciembre, apenas dos días después de la agresión, el cuerpo de Adrián Corona fue localizado a un costado de la carretera, cerca del sitio donde ocurrió el secuestro.

La Fiscalía detalló que el empresario presentaba golpes y lesiones producidas por disparos, por lo que, una vez concluidos los dictámenes periciales y genéticos, los restos fueron entregados a sus familiares para la realización de los servicios funerarios el pasado 1 de enero.

Homenaje y despedida en Tonaya

A través de un comunicado en Facebook, Grupo Corona informó con profundo pesar el fallecimiento de José Adrián Corona Radillo y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colaboradores.

La empresa anunció una serie de actividades de homenaje y despedida, programadas para el domingo 4 de enero en el municipio de Tonaya, de donde era originario el empresario.

Las actividades iniciarán con la recepción de empleados y público en general en la Planta Tonaya; seguida de la llegada de los restos; el rezo del Santo Rosario; un homenaje con semblanza; una misa solemne en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y, finalmente, el traslado al cementerio municipal. Se solicitó a los asistentes acudir con vestimenta blanca.

Trayectoria empresarial de Adrián Corona

Adrián Corona era una figura reconocida en Jalisco por encabezar Grupo Corona , empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de tequila y mezcal, con presencia y prestigio en la industria de destilados.

Su asesinato ha generado preocupación entre empresarios del sector y reavivado el debate sobre la seguridad en carreteras y zonas productivas del estado.

