Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos; activan búsqueda en Jalisco

Cinco adolescentes de entre 14 y 15 años desaparecieron en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco , luego de haber sido vistos por última vez en la colonia Buenavista.

El caso, reportado oficialmente el 4 de enero, activó fichas de búsqueda y mantiene en alerta a las autoridades estatales, así como a las familias de los menores, que piden apoyo urgente para dar con su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco confirmó que se trata de una desaparición múltiple, por lo que se desplegaron acciones de localización y se difundieron las características físicas y de vestimenta de los adolescentes, con el objetivo de facilitar su identificación por parte de la ciudadanía.

Hallan restos humanos en carretera de Jalisco

Identidad de los adolescentes desaparecidos

Alexánder Ortega Vázquez , de 14 años, mide 1.60 metros, tiene pecas en las mejillas y cabello castaño oscuro. Vestía sudadera azul marino, pantalón negro y tenis blancos.

Andy Gael Castro Rodríguez , también de 14 años, mide 1.65 metros, es de tez morena clara y cabello oscuro; al momento de su desaparición vestía playera de manga corta y pantalón negro.

Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández , de 14 años y 1.60 metros de estatura, portaba una sudadera verde con amarillo, pantalón negro y tenis negros.

Luis Fernando González Ramírez , de 15 años, es de complexión delgada, mide 1.70 metros y tiene cabello lacio corto y negro; vestía sudadera y pantalón negros, así como tenis blancos.

El quinto menor es Cristopher Abraham Flores Gómez, de 15 años, moreno, delgado, de 1.68 metros de estatura, con cabello corto y negro; vestía sudadera azul marino, pantalón negro, tenis rojos y llevaba mochila.

Llamado urgente a la población

Las familias solicitaron el apoyo de la ciudadanía para compartir las fichas de búsqueda y reportar cualquier dato que ayude a la localización de los adolescentes. Autoridades estatales reiteraron que toda información es valiosa y puede marcar la diferencia en las labores de búsqueda.

La Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco puso a disposición el número telefónico 33 34 45 63 14 para recibir reportes de manera anónima y confidencial.

¿Dónde denunciar una desaparición?

Las denuncias pueden presentarse de inmediato ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas , ubicada en Calzada Independencia Norte número 778, colonia La Perla, en Guadalajara, o en cualquier Agencia del Ministerio Público del estado.

En casos de menores de edad, también se puede activar la Alerta AMBER Jalisco de forma presencial o llamando a los teléfonos 33 3030 4949 y 55 5346 2516. Las autoridades recuerdan que no es necesario esperar ningún plazo para denunciar una desaparición.

