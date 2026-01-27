TikTok tiene problemas de servicio en Estados Unidos y los usuarios migran a UpScrolled

El rendimiento de varias plataformas alternativas a TikTok se vio afectado en Estados Unidos durante los últimos días, en un contexto marcado por una migración acelerada de usuarios y un aumento inusual en las desinstalaciones de la red social original. Entre las aplicaciones impactadas se encuentra UpScrolled , cuyo descenso en la estabilidad de sus servidores fue vinculado directamente al fuerte incremento de registros y descargas procedentes de exusuarios de TikTok, según reportaron medios especializados.

TikTok users are reporting that political videos have been restricted since the U.S. took over the app pic.twitter.com/Le9CjhYCAu — Pubity (@pubity) January 26, 2026

El fenómeno se produjo tras una serie de interrupciones de servicio y fallos técnicos en TikTok, reconocidos públicamente por la compañía luego de la oficialización de cambios en su estructura de propiedad en el país. Estas dificultades coincidieron con un aumento sostenido en la búsqueda de alternativas, lo que tensionó la capacidad operativa de plataformas emergentes.

De acuerdo con datos de Sensor Tower y Appfigures, difundidos por CNBC y TechCrunch, las desinstalaciones de TikTok en Estados Unidos crecieron un 150 % en comparación con el promedio de los tres meses previos. En paralelo, UpScrolled se posicionó rápidamente entre las aplicaciones más descargadas de la App Store estadounidense.

Según Appfigures, UpScrolled alcanzó cerca de 41.000 descargas entre el jueves del anuncio del nuevo esquema de TikTok y el sábado siguiente, con un promedio diario de 14.000 instalaciones. Este volumen representó un aumento del 2.850 % frente a períodos anteriores, un crecimiento que superó las previsiones técnicas de la plataforma.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué UpScrolled sufrió colapsos en sus servidores?

La propia UpScrolled informó a través de su cuenta en X que el ingreso masivo de nuevos usuarios excedió la capacidad de sus servidores, lo que provocó caídas temporales del servicio. La empresa señaló que se vio obligada a reajustar y reforzar su infraestructura para responder a la demanda generada en pocos días.

Fundada por Issam Hijazi, UpScrolled se presenta como una red social orientada a la transparencia y la confianza, con algoritmos de recomendación igualitarios y sin prácticas como el shadowbanning. La aplicación integra funciones asociadas a plataformas como Instagram y X, incluyendo publicaciones de fotos, videos, texto y mensajería directa.

¿Qué cambios en TikTok impulsaron la salida de usuarios?

La migración se produjo luego de que TikTok confirmara la creación de una sociedad conjunta bajo control mayoritariamente estadounidense, denominada TikTok USDS Joint Venture. Según CNBC, ByteDance mantiene una participación del 19,9 %, mientras que firmas como Silver Lake, Oracle y MGX poseen el 15 % cada una. La reconfiguración responde a la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 25 de septiembre de 2025.

Tras el anuncio, TikTok reconoció problemas en la prestación de su servicio. En un comunicado en X, la empresa atribuyó las fallas a un corte de energía en un centro de datos, lo que generó un “fallo en cascada del sistema”. Los inconvenientes incluyeron tiempos de carga elevados, dificultades para publicar contenido y visualización temporal de métricas alteradas.

¿Qué refleja esta tendencia en el mercado de redes sociales?

Según TechCrunch y CNBC, los problemas técnicos generaron descontento entre usuarios estadounidenses, lo que se reflejó en una variación atípica en la tasa de desinstalaciones. Al mismo tiempo, UpScrolled alcanzó el segundo lugar en descargas dentro de la categoría de redes sociales y el duodécimo en el ranking general de la App Store.

Este escenario evidencia una reconfiguración del ecosistema digital, donde nuevas plataformas enfrentan desafíos de escala y las redes consolidadas deben adaptarse a exigencias normativas, técnicas y de confianza de los usuarios, de acuerdo con el análisis de medios especializados.