Marina detuvo en Culiacán a Israel Vizcarra, “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos”

En un operativo de alto impacto realizado en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y en coordinación con autoridades federales, lograron la detención de Israel “N” —conocido como El Palillo— y Alexis “N”, identificados como hermanos y señalados como operadores relevantes de la facción conocida como Los Mayos, ligada al Cártel de Sinaloa .

La acción fue resultado de varios meses de labores de inteligencia, trabajos de campo y análisis de gabinete, lo que permitió ubicar a los sospechosos durante un recorrido de vigilancia terrestre en la zona conocida como Tierra y Libertad Uno, en el municipio de Culiacán .

Detención de presuntos operadores de “Los Mayos” en Culiacán

De acuerdo con información oficial, Israel “N” es considerado presunto líder de una célula delictiva dedicada a la elaboración y producción de drogas sintéticas, con presencia en entidades como Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

Su nivel dentro de la organización lo colocaría como colaborador de segundo rango, solo por debajo de Ismael Zambada Sicairos , alias El Mayito Flaco.

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron un fusil, un arma corta, 220 cartuchos de distintos calibres, aproximadamente un kilo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo que era utilizado por los detenidos.

Tanto los implicados como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Capturan a los hermanos Vizcarra

¿Quiénes son Israel y Alexis “N”, detenidos en Sinaloa?

Israel “N”, también identificado como Palillo, enfrenta señalamientos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato , lo que refuerza su perfil como objetivo prioritario para las autoridades federales.

Por su parte, Alexis “N” es señalado como segundo al mando en las plazas de Quilá y El Dorado, con un tercer nivel dentro de la estructura criminal. Su rol habría sido clave en las operaciones locales del grupo delictivo, particularmente en zonas estratégicas del centro de Sinaloa.

Coordinación interinstitucional y aseguramientos clave

Las autoridades destacaron que la coordinación entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue fundamental para el éxito del operativo.

El intercambio de información y la vigilancia constante permitieron una intervención precisa, sin poner en riesgo a la población.

