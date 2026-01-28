Detienen a tres personas implicadas en la masacre en un campo de futbol en Salamanca, Guanajuato

Las autoridades de Guanajuato han informado que tres personas han sido detenidas como posibles implicados en la masacre ocurrida en un campo de futbol en Salamanca el pasado fin de semana, en donde varios sujetos realizaron un ataque armado y 11 personas murieron.

Las detenciones fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, resultado de diversos operativos coordinados en la zona. Señalaron que este es el primer paso para esclarecer el caso y llevar ante la justicia a todos los implicados.

Investigación por masacre en campo de futbol en Salamanca

Las tres personas fueron detenidas durante un perativo en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya , zonas en donde ha sido identificada la presencia del cártel de Santa Rosa de Lima , organización criminal que también es investigada por la masacre en el campo de futbol.

Las autoridades siguen investigando los hechos para dar con todos los responsables. Por otro lado, la Fiscalía estatal señaló que todavía no puede dar los detalles de los detenidos, ya que esperarán a que sean vinculados a proceso para seguir el debido proceso.

A su vez, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, reveló que hay avances claros en las líneas de investigación de los hechos, así como de las motivaciones de la posible organización criminal que ejecutó el ataque. Aseguró que no habrá impunidad y también confirmó que se reforzará la seguridad en la entidad.

