La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, luego de una operación marítima realizada exactamente en Salina Cruz, Oaxaca, este domingo 3 de mayo.

Se aseguraron 78 bultos embalados con bolsas color negro, que contenían un total de 2 mil 155 paquetes de presunta cocaína, con un peso de 2.154 toneladas. Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que integró la carpeta de investigación.

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¿A cuánto equivale la droga decomisada?

La droga decomisada representó una afectación económica estimada de alrededor de 4.3 millones de pesos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Elementos de @SEMAR_mx, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.



Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que… pic.twitter.com/xVY0v8uktT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 3, 2026

Otros decomisos de droga en costas

El pasado 27 de abril, la Semar aseguró una lancha en costas de Chiapas y detuvo a seis personas de nacionalidad extranjera, que transportaban 18 bultos con presunta droga, los cuales tenían un peso estimado de 904 kilos de cocaína.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras que lo asegurado representó una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos.

Como resultado de trabajos de vigilancia marítima encabezados por @SEMAR_mx, en aguas frente a costas de Chiapas, se aseguró cerca de una tonelada de cocaína y fueron detenidas seis personas de nacionalidad extranjera a bordo de una embarcación menor.



Con esta acción se evita… pic.twitter.com/PEEf6OumrY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 27, 2026

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