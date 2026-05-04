Vinculan a proceso a Emiliano “N”: Cronología del asesinato de la familia en Azcapotzalco

Este lunes 4 de mayo, un Juez de Control vinculó a proceso a Emiliano “N” por el asesinato de la familia Cejudo, al interior del domicilio ubicado en la colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco.

El juez le impuso a Emiliano “N” prisión preventiva justificada y ordenó 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Al parecer, Emiliano “N” era novio de la hija mayor de la familia, Valentina, de solo 16 años de edad. Te contamos los detalles del caso.

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Detienen a Emiliano “N” en hotel de Atizapán, Edomex

En un operativo conjunto, las autoridades de la CDMX y el Edomex lograron ubicar a Emiliano “N” en el Antiguo Hotel Boutique, en Lomas del Valle, municipio de Atizapán de Zaragoza.

¡Macabro hallazgo en Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx)! 🏠⚠️ Una familia fue encontrada sin vida al interior de un domicilio en la alcaldía, un caso que ya es investigado por las autoridades de la Ciudad de Méxicohttps://t.co/Ss8GhlFw7E — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 29, 2026

Al verse acorralado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el joven de 20 años abrió fuego con armas de alto poder y logró herir a dos oficiales. No obstante, lograron someterlo tras dejarlo herido.

Minutos antes, las autoridades detuvieron a su hermano José María “N”, tras una persecución en la calzada de los Jinetes. El joven iba a bordo de una camioneta BMW que pertenecía a la familia asesinada.

A la CÁRCEL!

La @FiscaliaCDMX encarceló esta madrugada a Emiliano Villaseñor, el tipo q organizó el asesinato de la familia Cejudo Berrios.

Agentes de @PDI_FGJCDMX de Homicidios fueron por él a un hospital en @Edomex, y lo llevaron al R. Oriente.

Así se lucia armado, disparando. pic.twitter.com/Yk23YAGBv3 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 3, 2026

Así ocurrió el asesinato de una familia en la Nueva Santa María, en Azcapotzalco

Las investigaciones sugieren que Valentina, de 16 años, le permitió la entrada a la casa a Emiliano, con quien mantenía una relación sentimental. Esto, a pesar de que el padre de la joven se oponía, debido a los antecedentes agresivos del joven.Las autoridades concluyeron esto, ya que no se encontraron cerraduras forzadas en el domicilio de la calle Guanábana.

De acuerdo con las investigaciones, vecinos de la zona aseguraron haber escuchado gritos muy fuertes alrededor de las 2 de la madrugada del martes 28 de abril. Tras cometer el asesinato, videos de seguridad captaron el momento en el que los hermanos salieron de la casa de Valentina con total calma, conduciendo las camionetas de la familia valuadas en más de un milón de pesos.

¡Todo el peso de la ley! ⚖️ Detienen a cuatro sospechosos del asesinato de una familia en Azcapotzalcohttps://t.co/4XxlBHIvtd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 29, 2026

¿Cómo era la relación de Valentina y Emiliano?

De acuerdo con la investigación, Emiliano “N” tenía antecedentes agresivos, por lo que Omar, el padre de Valentina se oponía a esa relación. Los jóvenes se conocieron en el Tec de Monterrey donde ambos estudiaban, por lo que el padre de Valentina la cambió al colegio Justo Sierra. No obstante, la relación continuó a escondidas con el permiso de la madre de la joven.

La línea de investigación del multihomicidio de la familia en Azcapotzalco

Una de las líneas de investigación del asesinato de la familia en Azcapotzalco parte de que Emiliano “N” es señalado como narcomenudista en entornos escolares. La Fiscalía capitalina lo vincula directamente con La Unión Tepito.

Las autoridades señalan que el móvil del crimen puede estar ligado a las deudas que acumulaba el joven no solo con instituciones bancarias, sino también con el grupo criminal.

¿Cuántos años de prisión pueden darle a Emiliano “N”?

Aunque las investigaciones por el asesinato de la familia en Azcapotzalco están en curso, en México, los delitos e homicidio agravado o multihomicidio se castigan con penas de entre 50 y 60 años.

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