Capturan a “El Seven”, presunto líder de facción de La Familia Michoacana que operaba en CDMX y Edomex

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, han informado la detención de Juan "N", mejor conocido como "El Seven", presunto líder de facción de La Familia Michoacana , que operaba en diferentes zonas de la CDMX, el Edomex y Morelos.

La captura fue en un inmueble en el municipio de Amecameca de Juárez, luego de que la Policía de Investigación (PDI) ubicara al delincuente tras semanas de seguimiento. Destaca que "El Seven" tiene una orden de reaprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Cae "El Seven", líder de facción de La Familia Michoacana

Además del delito de homicidio , "El Seven" es investigado por delitos de alto impacto en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, entre los que aparece secuestro y extorsión.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en donde se determinará su situación jurídica y se mantendría en prisión preventiva. Su captura representa un golpe importante a uno de los cárteles más peligrosos que hay en México, como es el caso de La Familia Michoacana.

Agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX, en colaboración con la @FiscaliaEdomex lograron la detención de Juan “N”, alias “El Seven”, sobre el que pesaba un orden de reaprehensión, y que es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal “La Familia Michoacana”.… pic.twitter.com/a4Mqd3JsxA — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 27, 2026

Investigan operaciones de La Familia Michoacana en la CDMX

Desde hace años, la capital del país, así como los estados aledaños, han sido territorios que los cárteles han buscado "controlar" mediante líderes de zona que tienen la tarea de extender las operaciones criminales.

Ante la situación, la Fiscalía ha investigado a diferentes personas ligadas a las facciones criminales. En el caso de La Familia Michoacana, se reportó la detención de Raúl Miguel "N" en octubre de 2025, apodado "El Messi", así como la detención de Carlos Adrián "N", alias "El Chaparro" (o "El Orejón"), quien también fue identificado como uno de los líderes de zona.

