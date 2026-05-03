Andrey Adelaido, maestro de Español y escritor, fue asesinado a balazos en calles de Culiacán, Sinaloa, lo que ha provocado conmoción entre la comunidad educativa y varias reacciones en redes sociales.

El sábado 2 de mayo, el profesor circulaba en su automóvil sobre el cruce del Blvr. Obrero Mundial, en la colonia Pedregal del Humaya, rumbo a comprar tortillas cuando hombres le dispararon desde otro vehículo.

La víctima, posteriormente identificada como Andrey Adelaido Padilla, falleció en su automóvil a consecuencia de los múltiples impactos de bala.

🚨 Un hombre fue asesinado a balazos la mañana del sábado mientras circulaba en automóvil sobre el bulevar Obrero Mundial, en Culiacán



Familiares identificaron a la víctima como Adelaido Andrey, quien era escritor y maestro de secundaria técnica. De acuerdo con reportes, hombres… pic.twitter.com/YUrJEI82Sh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 3, 2026

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¿Quién era Andrey Adelaido?

Andrey Adelaido Padilla Palafox era docente en la Escuela Secundaria Técnica número 19, en donde daba la materia de Español, pues era licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas. Además, era autor de la obra “Bejitas”, publicada el 12 de agosto de 2021.

La Escuela Secundaria Técnica No.19 lamentó el asesinato del maestro, a quien describió como un docente dedicado, ejemplar y comprometido con la formación de generaciones.

“Su vocación, entrega y calidad humana dejarán huella imborrable en nuestra escuela y en cada uno de quienes tuvimos el honor de conocerlo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, deseándoles fortaleza y consuelo”.

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