Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, seguirá en su cargo pese a acusación en EUA por narcotráfico

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la entidad, sigue en funciones, luego de que su nombre apareciera en las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos nexos con grupos del narcotráfico.

Por medio de un comunicado de prensa, se detalló que Castro Zaavedra se encuentra desempeñando sus funciones y en “pleno ejercicio de sus atribuciones legales”; sin embargo, señalaron que éste atenderá cualquier solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) o de otra dependencia que lo necesite.

“Se precisa que atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencia, emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República, en estricto apego al marco legal”, se pudo leer este lunes 4 de mayo.

COMUNICADO:

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que el Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra, se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales.



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Vicefiscal de Sinaloa no cuenta con fuero

Paralelamente, en el comunicado se dejó en claro que por el cargo no existe alguna inmunidad procesal, mejor conocida como fuero, ya que sentenció que eso está definido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal, ya que la Vicefiscalía es considerada como un órgano dentro de la integración de la dependencia.

No obstante, señalaron que, de acuerdo al artículo 135 de la Constitución de Sinaloa, no se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso local debido a que el cargo no se contempla dentro de los servidores públicos sujetos a este procedimiento.

¿De qué acusa Estados Unidos a Dámaso Castro Zaavedra?

De acuerdo al comunicado que emitió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Dámaso Castro, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y ocho funcionarios más de delitos de tráfico de drogas, armas, así como nexos con estructuras criminales, específicamente con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

“Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel (de Sinaloa) para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”, se pudo leer en la información oficial.

Además, se explicó que éstos protegieron a los líderes de este cártel de enfrentar a la justicia, proporcionaron información confidencial y facilitaron la realización de actividades ilícitas.

“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa”, dejó en claro el documento.

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