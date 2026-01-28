Detienen a Erick “N”, alias “El Pompi” por el homicidio de dos policías en Morelos

Este miércoles 28 de enero, el secretario de seguridad Miguel Ángel Urrutia Lozano dio a conocer que Erick Marcial, alias "El Pompi" fue detenido en Jiutepec, Morelos, esto tras realizar trabajos de investigación tras el ataque armado que ocurrió el pasado 15 de enero.

Detienen a "El Pompi" en Morelos

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Erick Marcial, "El Pompi" de 26 años fue identificado como presunto generador de violencia y posible implicado en el homicidio de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal .

Además, se presume que es líder del grupo de Los Linos que opera en Jiutepec y Yautepec. El detenido se encuentra en prisión preventiva y ya fue vinculado a proceso.

Mueren agentes en ataque armado en Jiutepec

El pasado 15 de enero se registró un ataque armado en Jiutepec dejando dos policías muertos. Los agentes realizaban labores de investigación a bordo de un vehículo Nissan Tiida gris en la colonia La Rosa cuando fueron perseguidos por sujetos armados.

Los elementos repelieron la agresión pero el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose en la banqueta. El otro elemento descendió del automóvil e intento avanzar hacia la colonia Tlahuapan pero fue abatido.

El Fiscal general del estado, Fernando Blumenkron lamentó el deceso y garantizó respaldo a las familias de los elementos, además, indicó que se realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

