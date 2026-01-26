Comando armado comete masacre en campo de futbol de Salamanca

Un comando armado entró a un campo de futbol durante un partido, en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato y cometió una masacre contra los asistentes, dejando 11 personas muertas y 12 lesionados, confirmó el gobierno municipal.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, catalogó como cobarde este ataque en donde perdieron la vida 10 personas en el lugar y una más estando en el hospital. Respecto a los heridos, dijo que hay una mujer y un menor de edad.

¿Cómo fue el ataque en el campo de futbol?

De acuerdo con el alcalde, el ataque se cometió en un campo de futbol después de un encuentro deportivo en el cual se encontraban conviviendo las personas cuando un comando armado llegó y abrió fuego contra estas personas.

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca...Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, pero no lo van a lograr por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, para que hagamos la parte que nos corresponde porque no solo es un tema de policías sino de valores y de evitar de involucrarnos en temas que nos puedan ocasionar un problema a nosotros y a las personas que queremos".

Fiscalía inicia investigación por ataque

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato señaló que de manera inmediata se inició una investigación para el esclarecimiento. Personal pericial realizaron el procesamiento del lugar, levantamiento de indicios y las diligencias ministeriales correspondientes para preservar la evidencia y poder sancionar a los responsables.

