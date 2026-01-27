Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; aseguran material para elaboración de drogas

La mañana de este martes 27 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC) de Michoacán informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio clandestino donde se fabricaban diversas drogas.

Desmantelan laboratorio clandestino

De acuerdo con la información se llevó a cabo un operativo como parte del Plan Paricutín y elementos de la Defensa y la Guardia Nacional localizaron un narcolaboratorio en el municipio de Madero. En el lugar se aseguraron recipientes y diversos materiales utilizados para la elaboración de drogas.

Como parte de las acciones del Plan Paricutín, junto a @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ localizamos y destruimos en el municipio de Madero un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas; se aseguraron recipientes y material. ¡Cero tolerancia! #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/xo3BjUjgb5 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) January 27, 2026

Es importante mencionar que las sustancias químicas que se utilizan en los laboratorios clandestinos son en extremo peligrosas. Algunas son muy volátiles y pueden incendiarse o explotar si se mezclan o almacenan adecuadamente.

Además, la exposición a estas sustancias químicas pueden provocar diversos riesgos para la salud como intoxicación, mareos, náuseas, desorientación, edema pulmonar y otros problemas respiratorios graves.

Inseguridad en Michoacán

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, elementos de la Guardia Nacional realizan acciones de seguridad y proximidad en los municipios Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora en Michoacán.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Uruapan con 88.7%. A nivel nacional, la percepción de inseguridad se ubicó en 63.8%.Las mujeres son quienes se sienten más inseguras con el 69.4% frente a 57.1% de los hombres.

