inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Retrasos de 15 minutos en 4 líneas del Metro CDMX y aglomeraciones en el Metrobús hoy

Ciudades menos inseguras de México según la percepción de la gente

6 de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad, así lo revelaron los datos mas recientes del INEGI.

Aumenta percepción de inseguridad en México
6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros|Getty Images
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

El 63.8% de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su ciudad, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo que indica que la percepción de inseguridad en el país se ha mantenido en niveles altos.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las ciudades menos inseguras de México

El estudio se llevó a cabo en 91 áreas urbanas del país y revela que la percepción de inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población. El 69.4% de las mujeres y el 57.1% de los hombres se siente inseguro en la ciudad donde vive.

De acuerdo con los datos, las ciudades donde los habitantes tuvieron una menor percepción de inseguridad fueron:

  • San Pedro Garza García, Nuevo León con 8.7%
  • Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México con 14.8%
  • Piedras Negras, Coahuila con 17.3%
  • Los Mochis, Sinaloa con 25.6%
  • San Nicolás de los Garza, Nuevo León con 27.5%

Mientras que las ciudades con mayor percepción de inseguridad son:

  • Uruapan, Michoacán con 88.7%
  • Culiacán, Sinaloa con 88.1%
  • Ciudad Obregón, Sonora con 88.0%
  • Ecatepec de Morelos, Estado de México con 88.0%
  • Irapuato, Guanajuato con 87.3%

¿En qué lugares se siente más insegura la gente?

Además, en la encuesta se identificaron los lugares físicos donde la población manifestó sentirse inseguros y destacan:

  • Cajeros automáticos en la vía pública
  • Calles
  • Transporte público
  • Carreteras

Cabe señalar que la ENSU es un instrumento que se levanta de manera trimestral y permite medir la percepción ciudadana sobre la seguridad pública e identificar las tendencias en los estados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Sinaloa CDMX

LO MÁS VISTO