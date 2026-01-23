Ciudades menos inseguras de México según la percepción de la gente

El 63.8% de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su ciudad, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo que indica que la percepción de inseguridad en el país se ha mantenido en niveles altos.

Las ciudades menos inseguras de México

El estudio se llevó a cabo en 91 áreas urbanas del país y revela que la percepción de inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población. El 69.4% de las mujeres y el 57.1% de los hombres se siente inseguro en la ciudad donde vive.

De acuerdo con los datos, las ciudades donde los habitantes tuvieron una menor percepción de inseguridad fueron:

San Pedro Garza García, Nuevo León con 8.7%

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México con 14.8%

Piedras Negras, Coahuila con 17.3%

Los Mochis, Sinaloa con 25.6%

San Nicolás de los Garza, Nuevo León con 27.5%

Mientras que las ciudades con mayor percepción de inseguridad son:

Uruapan, Michoacán con 88.7%

Culiacán, Sinaloa con 88.1%

Ciudad Obregón, Sonora con 88.0%

Ecatepec de Morelos, Estado de México con 88.0%

Irapuato, Guanajuato con 87.3%

¿En qué lugares se siente más insegura la gente?

Además, en la encuesta se identificaron los lugares físicos donde la población manifestó sentirse inseguros y destacan:



Cajeros automáticos en la vía pública

Calles

Transporte público

Carreteras

Cabe señalar que la ENSU es un instrumento que se levanta de manera trimestral y permite medir la percepción ciudadana sobre la seguridad pública e identificar las tendencias en los estados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en diciembre 2025, 63.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 69.4%

🚹 57.1%



