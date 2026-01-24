Capturan en Morelos al asesino de la familia de intérpretes de Lengua de Señas en Michoacán

Las autoridades de Michoacán confirmaron la detención del presunto responsable del triple homicidio de intérpretes de Lengua de Señas en Michoacán, ocurrido a mediados de enero de 2026. El operativo se realizó en coordinación con fuerzas federales y autoridades del estado de Morelos.

El caso generó amplia indignación social por tratarse de una familia dedicada a garantizar la inclusión y comunicación de la comunidad sorda. La Fiscalía General del Estado busca ahora esclarecer el móvil y determinar si hubo más personas involucradas.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Las personas asesinadas fueron identificadas como:



Víctor “N” (Víctor Manuel Mújica Vega)

Anayeli “N” (Anayeli Hernández León)

Y su hija menor de 12 años (Megan Eileen)

Esta familia se dedicaba profesionalmente a la interpretación de Lengua de Señas Mexicana. Laboraban en el Congreso del Estado de Michoacán y también colaboraban con dependencias gubernamentales, apoyando la comunicación para personas sordas.

¿Qué ocurrió con el caso?

La familia fue reportada como desaparecida en enero de 2026. Días después, sus cuerpos fueron localizados calcinados en Zinapécuaro.

Las investigaciones confirmaron que presentaban impactos de arma de fuego. La FGE clasificó el hecho como triple homicidio, descartando un accidente.

Detalles de la captura

El sospechoso fue ubicado en Morelos mediante labores de inteligencia interinstitucional. Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP).

Las autoridades destacaron la coordinación entre estados como un factor clave para lograr este avance en la investigación.

¿Qué sigue en el caso?

La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer el móvil del crimen. También se analiza la posible participación de otros implicados.

Colectivos ciudadanos y de la comunidad sorda exigen justicia plena. El caso mantiene atención nacional por su impacto social y humano.

