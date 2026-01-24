Encuentran con vida a La Nicholette, tiktoker secuestrada en Culiacán, Sinaloa

Después de 4 días con reporte de persona desaparecida, este sábado 24 de enero se confirmó el hallazgo con vida de la joven tiktoker e influencer identificada como Nicholette , esto tras su secuestro ocurrido el pasado martes 20 de enero en la zona de la Isla Musalá en Culiacán, Sinaloa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del caso de La Nicholette?

De acuerdo con la información que fue surgiendo tras el secuestro de La Nicholette en el municipio de Culiacán, Sinaloa, fue el pasado 20 de enero alrededor de las 17:00 que tres sujetos armados interceptaron a la joven de 20 años en el cruce de la avenida Talchichitle y la calle San Esteban, esto dentro de la zona conocida como Isla Musala.

Videos que comenzaron a circular dentro de las diferentes plataformas de las redes sociales, muestran el momento en el que la joven tiktoker descendió de su Cybertruck en la zona antes señalada. Fue en ese momento que un par de sujetos que portaban armas largas, la obligaron a subir a un vehículo con reporte de robo.

Información que hasta el momento no ha sido confirmada por autoridades, señala que los responsables del secuestro habrían utilizado ponchallantas para hacer que Nicholette detuviera su paso en la vialidad ya referida, esto con la finalidad de poderla secuestrar.

Fiscalía de Sinaloa emitió ficha de búsqueda tras varias horas de la desaparición

Fue tras darse a conocer de manera pública el secuestro de la joven de 20 años, que la Fiscalía General de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda a través de las diferentes plataformas de las redes sociales , esto a través del llamado Protocolo Alba.

A pesar de que al momento de la publicación de la Fiscalía no se emitieron más detalles sobre su desaparición, se señaló que “se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo”, por lo cual se activaron los operativos correspondientes.

Investigan a cárteles mexicanos por caso Nicholette

Es importante mencionar que a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, comenzó a circular información que relacionaba a La Mayiza con la desaparición de La Nicholette, esto por supuestamente tener vínculos con Los Chapitos.

A pesar de ello, esta información no ha sido aclarada por parte de las autoridades correspondientes del estado de Sinaloa.

Ella era Nicholette; la influecer secuestrada en Sinaloa que presumía una vida de lujos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.