Muere Dulce Enríquez, la influencer mexicana que viajaba con el alcalde de Huatulco

¡Las redes están de luto! Dulce Enríquez, la influencer y maquillista que viajaba con el alcalde de Huatulco, falleció en el hospital, luego de luchar por su vida durante 10 días.

La joven perdió la vida debido a las graves lesiones provocadas por el terrible accidente automovilístico que sufrió el pasado 9 de enero. Te contamos los detalles de este lamentable caso.

Confirman la muerte de la influencer mexicana que se accidentó con el alcalde de Huatulco

Este lunes 19 de enero de 2026 se confirmó que la joven influencer Dulce Enríquez murió en un hospital privado de ubicado en la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca. La joven había sido hospitalizada, luego de que la camioneta en la que viajaba sufriera una volcadura en la Carretera Federal 175, en el libramiento de Ocotlán de Morelos, a la altura de Santo Tomás Jalieza.

La influencer viajaba junto al presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Gopar, y su escolta. En el tramo mencionado, la camioneta se salió del camino y cayó a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

De inmediato, cuerpos de emergencia acudiera a la zona y rescataron a los tripulantes; no obstante, tanto Dulce como el escolta del alcalde estaban gravemente heridos.

¿Quién era Dulce Enriquez, la influencer que viajaba con el edil de Huatulco?

De acuerdo con medios locales, Dulce Enríquez acompañaba al edil tras su participación en los actos conmemorativos por el 487 aniversario de la titulación de Huatulco. Una sirtuación que generó especulaciones acerca del tipo de relación que había entre ellos.

Dulce Enríquez era una influencer y maquillista, de 23 años, conocida en redes sociales por compartir contenido de belleza, tutoriales y emprendimiento.

La Fiscalía de Oaxaca inicia las investigaciones del caso

Tras lo ocurrido, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para tratar de aclarar las circunstancias del accidente y determinar quién conducía la camioneta en el momento del accidente.

Por su parte, el alcalde de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas Ortega, fue intervenido quirúrgicamente debido a las fracturas de costilla y cadera derivadas del accidente vehicular.

