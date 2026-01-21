Lo que se sabe del caso Nicholette, tiktoker secuestrada de su Cybertruck en Culiacán

Desde la tarde del pasado martes 20 de enero se comenzó a hacer tendencia el caso de la joven Nicholette , famosa tiktoker y creadora de contenido con más de 170 mil seguidores en las redes sociales que fue secuestrada en Culiacán, Sinaloa cuando estaba descendiendo de su Cybertruck.

El caso ha comenzado a generar mucho revuelo en las diferentes plataformas de las redes sociales, esto luego de que comenzaran a circular versiones no oficiales sobre supuestos vínculos del crimen organizado con el plagio de la joven de 20 años de edad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del caso Nicholette en Culiacán?

De acuerdo con la información que se tiene hasta este miércoles 21 de enero de 2026, Nicholette fue secuestrada alrededor de las 17:00 horas en el cruce de la avenida Talchichitle y la calle San Esteban, esto dentro de la zona conocida como Isla Musala.

En el video que comenzó a circular en las diferentes plataformas de las redes sociales, se aprecia el momento en el que la joven de 20 años de edad desciende de su camioneta Tesla Cybertruck en la vialidad antes mencionada, sin embargo y luego de percatarse que dos sujetos se aproximan a ella en un vehículo, intentó volver a abordar su auto sin éxito.

Tras el reporte del secuestro, elementos del Ejército mexicano y elementos de la policía local, desplegaron un operativo en la zona para dar con el paradero de la joven tiktoker y creadora de contenido.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los sujetos que participaron en el secuestro iban a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, además de que se mencionó utilizaron ponchallantas para hacer que la influencer detuviera su paso en la camioneta.

Despliegan operativo para localizar a Nicholette

Luego de que el video del secuestro de Nicholette se hiciera tendencia a nivel nacional, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha informó que se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la influencer.

Mencionó que el caso del secuestro de la joven influencer fue abordado en la Mesa de Seguridad del Estado, en la cual tuvieron participación activa elementos del ejército mexicano para intensificar la búsqueda.

Investigan a La Mayiza por caso Nicholette

Vale la pena mencionar que se investiga a La Mayiza como los probables responsables del secuestro de la joven influencer, pues en las investigaciones se encontró que Nicholette comercializaba artículos como gorras con referencia a Los Chapitos.

Ella era Nicholette; la influecer secuestrada en Sinaloa que presumía una vida de lujos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.