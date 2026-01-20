VIDEO: Así fue el secuestro de la tiktoker “La Nicholette” en Culiacán, Sinaloa

Medios locales de Culiacán, Sinaloa, reportan el secuestro de "La Nicholette", una famosa influencer en la zona, quien fue privada de su libertad por al menos tres sujetos armados que la interceptaron mientras estaba en Isla Musala.

Señalan que el 911 recibió una llamada de emergencia aproximadamente a las 3:55 de la tarde, denunciando que una joven fue secuestrada. Poco después, identificaron que se trataba de Nicole "N", mejor conocida como "La Nicholette" en redes sociales.

Video del secuestro de "La Nicholette" en Culiacán

Las investigaciones señalan que al menos tres sujetos con armas llegaron en un Nissan Versa que tenía reporte de robo y amenazaron a la tiktoker con subirse a su auto, para después partir con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía comenzaron con las investigaciones correspondientes, además de que aseguraron el lugar donde ocurrieron los hechos. Destaca que la camioneta Cybertruck de la influencer quedó abandonada en la misma plaza.

¿Quién es "La Nicholette"?

Se trata de una joven de 25 años que se ha hecho viral en el estadio de Sinaloa, en donde ha subido muchos videos manejando su peculiar Ciberturk color morado. Con su vida pública en redes sociales, se sabe que es de El Salado, en Culiacán, y que tiene una boutique en la Isla Musala.

La mujer tiene más de 100 mil seguirdores en TikTok y 161 mil en Instagram, redes en donde se pueden ver videos de ella y su camioneta, colaborando con otras influencers.

