Reportan balacera en el panteón de Santa Fe de la alcaldía Álvaro Obregón; hay una mujer lesionada

Una mujer fue atacada a balazos en el interior del Panteón Civil de Santa Fe , ubicado en la en Vasco de Quiroga, en la colonia Ampliación la Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la CDMX. Tras la balacera, acudieron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX para atender la emergencia.

Atacan a balazos a una mujer en el Panteón Civil de Santa Fe

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, durante la tarde de este martes 23 de diciembre, una mujer fue atacada a disparos con arma de fuego, lo que le provocó una seria lesión en el abdomen.

😰🚨La #violencia alcanzó incluso un panteón. Una mujer fue baleada al interior del panteón Santa Fe, en la colonia Ampliación La Mexicana, mientras visitaba la tumba de su hermano, asesinado días antes en la misma zona



Al escuchar los disparos, policías de la zona lograron interceptar al probable responsable que intentaba escapar. Fue detenido y llevado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El ataque podría estar relacionado con asesinatos del 11 de diciembre

De acuerdo con familiares de la persona lesionada, la mujer había ido al panteón a visitar a su hermano que falleció en otro hecho violento el pasado 11 de diciembre a unos metros del lugar.

