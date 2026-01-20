Reportan balacera en la tercera sección de Tlatelolco; hay dos heridos

La balacera en Tlatelolco registrada la noche del 20 de enero de 2026 generó alarma entre residentes de la tercera sección de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc. El intercambio de disparos ocurrió en una zona de alto tránsito y movilizó de inmediato a cuerpos de seguridad y emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento dejó dos personas lesionadas y obligó a acordonar el área para permitir las labores de investigación. Hasta ahora, las autoridades no confirman el móvil del ataque, aunque descartan, por el momento, un riesgo generalizado para la población.

Según reportes iniciales, se produjo un tiroteo en las calles de esta área residencial.|Emmanuel Carrillo | adn Noticias

¿Qué ocurrió exactamente?

Se registraron detonaciones de arma de fuego en calles de la tercera sección de Tlatelolco

El incidente involucró a civiles y a un elemento de la policía capitalina

Las autoridades investigan si el hecho estuvo relacionado con un intento de asalto o una confrontación directa. La relevancia del caso radica en que ocurrió dentro de un complejo habitacional emblemático de la CDMX.

¿Dónde y cuándo pasó?

El hecho se reportó en el cruce de Eje Central y Eje 2 Norte Manuel González

Ocurrió la noche del 20 de enero de 2026, antes de la medianoche

La ubicación estratégica provocó un amplio despliegue de seguridad y afectaciones viales temporales en la zona.

¿Quiénes son los heridos y cómo están?

Un joven civil y un elemento policial resultaron lesionados por impactos de bala

Ambos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica

Hasta el momento no se reportan fallecidos y el estado de salud de los heridos se mantiene bajo reserva por parte de las autoridades.

Respuesta de las autoridades

La zona fue acordonada para el levantamiento de indicios balísticos

Se reforzó la presencia policial en calles aledañas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que continuará la vigilancia preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Impacto en la zona y recomendaciones

Se reportó tráfico lento y presencia constante de patrullas

Autoridades pidieron a vecinos mantenerse informados por canales oficiales

También exhortaron a evitar la difusión de rumores y a reportar cualquier situación de riesgo al 911

