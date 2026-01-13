Detuvieron a Lesli Valeri “N”, Bryan “N” y 4 integrantes más del Tren de Aragua en CDMX

Autoridades federales y locales detuvieron en la Ciudad de México (CDMX) a seis presuntos integrantes del grupo criminal conocido como el Tren de Aragua , organización de origen sudamericano señalada por delitos de alto impacto como extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el funcionario, las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte de una estrategia para combatir actividades delictivas trasnacionales.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas… pic.twitter.com/ogQS9WXe6z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 13, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes son los principales detenidos?

Entre las personas aseguradas destaca Lesli Valeri “N”, identificada por las autoridades como una de las principales responsables del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de drogas y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local, presuntamente La Unión Tepito .

También fue detenido Bryan “N”, señalado como operador financiero del Tren de Aragua. Según las investigaciones, este individuo facilitaba inmuebles para el resguardo de víctimas de trata y para el alojamiento de integrantes de la organización criminal.

Además, contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, esta se cumplementó en Iztapalapa.

Arrestan a exasesora de García Luna

Así fue el operativo en la capital para desarticular a los enlaces de la Unión Tepito

Las detenciones se lograron tras ubicar diversos domicilios relacionados con las actividades del grupo criminal en la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza. En estos puntos se implementaron labores de vigilancia fija, móvil y discreta, lo que permitió reunir pruebas suficientes para que un juez de control autorizara cateos.

Durante el operativo, fueron intervenidas dos viviendas donde se detuvo a Lesli “N” y a otras cuatro personas (Jorge Donovan Romero Flores, Giancarlo Romero Flores, Valeria Pineda Arredondo y Diana Paola Ortega Pérez).

En los inmuebles se aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con registros presuntamente vinculados al cobro de piso a mujeres en distintas zonas de la ciudad.

Desmantelan laboratorios clandestinos en tres estados y aseguran drogas El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que el desmantelamiento de los laboratorios clandestinos afectó las finanzas de los criminales. 12 enero, 2026

Órdenes de aprehensión en penales del país

Además, las autoridades informaron que se ejecutaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con trata de personas agravada y delincuencia organizada en distintos centros penitenciarios de la Ciudad de México , Puebla y Nayarit.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas, mientras que los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo policial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.