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Cayó “El Sinaloa”, presunto operador de La Familia Michoacana en Edomex
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Hombre muere en patrulla del Edomex

Un hombre fue hallado sin vida dentro de una patrulla municipal en Tlalnepantla; autoridades investigan las causas del fallecimiento.

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Por: Ximena Ochoa
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