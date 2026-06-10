El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) Pablo Vázquez, señaló que tras trabajos de investigación e inteligencia fue detenido Dylan Sebastián “N”, catalogado como objetivo generador de violencia.

Dylan Sebastián presuntamente está vinculado con los delitos de narcomenudeo, homicidio calificado y transfeminicidio en grado de tentativa.

🚨#AlertaADN



Capturaron a Dylan Sebastián "N", objetivo generador de violencia y presuntamente vinculado con un grupo delictivo que opera en la zona centro de la CDMX; además se le relaciona con el ataque a la diputada Diana Sánchez Barrios en octubre de 2024 https://t.co/tmVOJl0bQO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 10, 2026

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Asimismo se le relaciona con un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital y con al menos dos eventos de disparos y feminicidio, uno en la alcaldía Tláhuac y otro en Venustiano Carranza, así como la agresión en contra de la diputada en Diana Barrios Sánchez en Cuauhtémoc, en 2024.

Durante su detención también se aseguraron 100 dosis de presunta droga, además de un arma de fuego.

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