Desmantelan laboratorios clandestinos en tres estados y aseguran drogas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas en tres estados del país.

A través de sus redes sociales, el jefe del Gabinete de Seguridad federal, señaló que la Secretaría de Marina (SEMAR) desmanteló laboratorios en Michoacán, Durango y Sinaloa, en donde se elaboraban metanfetaminas. En dichos lugare se aseguraron más de 700 kilos droga, además de 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos.

Desmantelan laboratorio clandestino en Cosalá, Sinaloa

García Harfuch celebra aseguramiento

Después de informar el aseguramiento, el titular de la SSPC señaló que estas acciones debilitaron de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y se evitó que las sustancias ilícitas llegaran a la población, sobre todo a los jóvenes.

La Secretaría de Marina @SEMAR_mx desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se aseguraron más de 700 kg de metanfetamina, así como 12,000 litros y dos toneladas de precursores químicos.

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 12, 2026

¿Cómo fueron los aseguramientos?

El primer aseguramiento se realizó durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se encontró un laboratorio clandestino y mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

En el poblado Los Cedros, Sinaloa, se ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

Asimismo, en el estado de Michoacán, en la localidad de La Escondida, se localizó y desmanteló un laboratorio, donde se aseguraron 9 mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

