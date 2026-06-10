Maestro de Ecatepec es arrestado por presunto abuso contra una alumna; los años de cárcel que enfrenta

Un maestro de Ecatepec fue arrestado por segunda vez, luego de que una madre de familia lo denunciara por mantener un presunto noviazgo con su hija menor de edad, quien era alumna de la secundaria Quetzalcóatl.

En entrevista para adn Noticias, la experta en violencia de género explica cuáles podrían ser las implicaciones para el docente acusado de abuso de menores.

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Maestro de secundaria es arrestado por abuso de menores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJEM) confirmó la detención de Víctor Iván “N”, maestro de la escuela secundaria Quetzalcóatl, ubicada en el municipio de Ecatepec. Se dio a conocer que el maestro enfrenta ya dos investigaciones por abuso sexual. El docente fue vinculado a proceso y con medida cautelar de garantía económica.

La #FiscalíaEdoméx detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Víctor Iván "N", maestro de una escuela secundaria ubicada en #Ecatepec y quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.



Tras su captura,… pic.twitter.com/kw4L4jUtJe — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 10, 2026

Este miércoles 10 de junio, agentes de la fiscalía lo trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde comparecerá ante un juez que definirá su situación legal.

Esta es la segunda vez que el profesor de 49 años es arrestado, pues la madre de la menor de edad interpuso la denuncia a principios de 2026 por abuso sexual, tras descubrir el noviazgo. Fue entonces, que la madre enfrentó al maestro de su hija de 14 años, quien incluso, se atrevió a solicitar el permiso de la madre para continuar con el noviazgo con la menor de edad.

“Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes, pues para que me lo permitieran”, se escucha decir al maestro de Ecatepec en un audio que la madre logró capturar.

El maestro fue capturado y vinculado a proceso el 29 de mayo de 2026; sin embargo, logró salir en libertad tras pagar una fianza de 75 mil pesos.

Tras darse a conocer el caso en medios de comunicación, una joven emitió una segunda denuncia en contra de Víctor Iván “N”, en la que asegura que también fue víctima de abuso sexual cuando estudiaba en la secundaria Quetzalcoatl.

¿Cuántos años de prisión podría recibir el maestro de secundaria de Ecatepec?

De acuerdo con la consultora legal en temas de género, Bárbara Yllán, actualmente la ley busca proteger a la niñez y adolescentes, por lo que en el caso del maestro de Ecatepec, que a sus 49 años comenzó un noviazgo con una alumna de 14 años de edad, podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión.

El que sea un profesor puede ser un agravante porque está abusando de su condición de autoridad.

Autoridades como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión de Derechos Humanos (CODHEM) mantienen el caso abierto bajo el principio del interés superior de la niñez y perspectiva de género.

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