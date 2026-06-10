La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que detuvo, el pasado lunes 8 de junio, pero lo dio a conocer un día después, a Víctor Hugo “N”, presunto operador de La Familia Michoacana y conocido como El Sinaloa.

De acuerdo a la información oficial, el hombre fue arrestado por su presunta responsabilidad en el homicidio de un ciudadano (no se reveló su identidad) en 2013 en el municipio de Lerma.

“Actos de investigación de esta Fiscalía, permitieron precisar que, en el mes de enero del 2013, Víctor Hugo ”N", alías ‘El Sinaloa’, quien formaba parte de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán“, se pudo leer en el comunicado.

#AProceso



Víctor Hugo “N”, alias “El Sinaloa” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de un masculino, hechos ocurridos en el año 2013 en el municipio de #Lerma.https://t.co/bpqXj36Fi6 pic.twitter.com/5GJx1IBLhD — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 10, 2026

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¿Por qué arrestaron a “El Sinaloa” en Edomex?

Las autoridades explicaron que, durante 2013, Víctor Hugo “N” privó de la libertad a un sujeto en Toluca y, posteriormente, lo trasladó a un inmueble de Lerma.

Ahí lo ató de manos y golpeó hasta la muerte, luego de que intentara escapar; investigaciones hallaron el cuerpo enterrado en el predio donde se habría llevado a cabo el secuestro.

“El detenido podría pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán y es considerado un generador de violencia en el Valle de Toluca”, continuó la información.

Historial de La Familia Michoacana en Edomex

No es la primera vez que se detiene a personas presuntamente ligadas a La Familia Michoacana en Edomex, debido a que este grupo criminal ha sido señalado por masacres, secuestros e incluso actos de corrupción.

Desde 2010, de acuerdo a investigaciones periodísticas y académicas, esta agrupación comenzó a tener presencia en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Edomex y Ciudad de México; sin embargo, con el pasar de los años fueron reduciendo su presencia ante el incremento de grupos antagónicos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, el Estado de México ha sido una de las entidades donde sigue vigente y, algunos especialistas, apuntan a que operan en 86 de los 125 municipios, razón por la cual se implementó la Operación Enjambre en 2024, donde se ha detenido a políticos supuestamente implicados con La Familia Michoacana.

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